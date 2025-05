Carlos Maslatón: "Milei tenía que ir por el bronce, no por el oro"

Para el analista económico, el entorno del precandidato presidencial de La Libertad Avanza "lo convenció de que la política es una manera de ganar plata".

13 de Julio de 2023 22:36hs

Carlos Maslatón habló con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer y dejó estas frases:

-“¿Cómo van a dibujar la inflación? Eso pasó una sola vez, hace quince años. Es real, si de hecho hemos visto una desaceleración. Lo cual tiene total lógica. Este proceso inflacionario no es solamente monetario, no es solamente el tema de las Leliqs o el déficit del presupuesto, tiene un gran componente de inflación internacional y de actualización de precios argentinos en términos reales, que estuvieron atrasados por la última recesión”.

-“Argentina en los últimos cuatro años ha sido muy barata en términos de dólar. Va a dejar de ser barata. Entonces, tienen que subir los precios. Y para que se recuperen en términos reales, debe subir más que el dólar. Los precios internos van subiendo más que el dólar contra el peso. Es lo que pasó en el último año: el dólar subió un 42% y los precios, 120 o 130%. Los precios se están recuperando”.

-“Esto que se ve como algo catastrófico, yo lo veo como una señal de recuperación económica y lo que considero que es el nuevo bull market argentino, que lleva un año y medio de desarrollo y recién empieza. Con irrelevancia de quien gane a fin de año, de los errores cometidos por los gobiernos de los últimos años, augura un futuro mayor que el que vivimos en los últimos 15 años”.

-“EL 20 de enero publiqué mis cálculos actualizados y tenía dos zonas para el dólar. Una, 522/523 pesos y otra, 557. Esto no son números al azar, son derivados del análisis técnico que yo hago. Obviamente que la relación peso-dólar la sigo al milímetro. Lo más importante es que esta subida que empezó hace varios meses, en 467, para mí es la final. Acá no se inicia un movimiento alcista del dólar como el de 2022 o la de 2018, cuando se fue de 17 pesos a 60. Para mí, este es un movimiento marginal y final. Una de las pruebas es que los mercados de activos financieros que, desde hace un año están volando. Las acciones argentinas subieron 400% en dólares en un año. Eso es típico de un país en recuperación, no en destrucción”.

-“Todas las personas tienen ingresos en negro, y eso es algo bueno, no es malo”.

-“No se hagan drama por la inflación. Fijensé en el nivel de actividad, en el comportamiento de los mercados y en el consumo”.

-“En las PASO y en primera vuelta, voy a votar a Milei. Y en el balotaje, si llega. Pero no creo que llegue por las macanas que está haciendo. Y si el balotaje es Massa contra Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, voto a Massa”.

“Milei cambió sus prioridades políticas. El entorno lo convenció de que la política es una manera de ganar plata, Milei tenía que ir por el bronce, no por el oro”.