Tinder cumple 10 años y lidera las aplicaciones de citas

La 'app' tiene un funcionamiento muy sencillo. Lo primero que hay que hacer, al instalarla, es configurar nuestro perfil, añadiendo una o varias fotografías y una biografía.

Qué es Tinder Plus

Además de la versión gratuita de Tinder existe también, Tinder Plus, una versión de pago de la aplicación que permiten, según el nivel de suscripción que se elija, más o menos funcionalidades añadidas a las de la versión gratuita.

Tinder Plus, además de lo que ofrece la 'app' gratis, permite tener rewinds ilimitados (puedes arrepentirte de no haberle dado like a alguien y volver atrás para hacerlo), likes ilimitados, cinco super likes por día, un boost gratis por mes (para priorizar tu perfil sobre otros), te permite mediante 'passport' ver a los usuarios de otros lugares y te oculta la publicidad.

El peligro de un match en Tinder:

Black Mirror lo predijo, y parece haberse hecho realidad. Uno de los mayores peligros para los usuarios que comparten fotos subidas de tono con sus citas es la posibilidad del chantaje. Al registrarse en una de estas aplicaciones, se revela una gran cantidad de información personal, que pueden usar los ciberdelincuentes para obtener beneficios económicos.

.Una de las mejores técnicas que utilizan los atacantes en las apps de citas es crear un perfil atractivo, con el que toda víctima querría ser «emparejada». Sin embargo, el archivo de la foto podría contener un malware con software espía capaz de obtener las contraseñas del usuario.

• Falsos romances: en las apps de citas es habitual que los ciberdelincuentes creen perfiles falsos con imágenes y descripciones que atraigan la atención del usuario. Su modus operandi, es establecer un interés para iniciar una conversación con la víctima con la finalidad de robar dinero. A lo largo de días, semanas o incluso meses, se va ganando su confianza. Se inicia una relación a distancia. La mayoría de las veces comienza sin que las partes se vean realmente, pero hay una promesa de «encontrarse pronto». El atacante le pide a la víctima que envíe dinero «para poder viajar y encontrarse» o porque ha surgido un «problema grave».