Ibai Llanos es uno de los streamers más popular- Hincha del Real Madrid, pero amigo de futbolistas del Barcelona, el español reveló un detalle desconocido que encendió el mundo Boca.

Fue durante un vivo con Gerard Piqué donde explicó que rechazó dinero de River por su fidelidad hacia el Xeneize.

"Yo ya rechacé una cosa con River y tú (por Piqué) lo sabes perfectamente, por el tema de Boca. Esto la gente no lo sabrá. Muchos me dicen en Argentina que yo una vez puse algo en Twitter de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazar algo de dinero de River. Yo lo hice. Del Barcelona también", contó.

“Me gustó Boca también porque era un equipo de la gente de barrio, humilde. Conocí que muchos equipos de Argentina están muy cerca en Buenos Aires y que la primera liga está dividida por barrios, eso me llamó la atención. El cántico ‘Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón’ es como que me transmite mucho porque es como que da igual lo que pase, que siempre estaremos contigo, es algo que me gustó mucho”, completó.

En tantom, Piqué dejó varios títulos en la conversación desacartonada con el streamer. Por ejemplo, cómo se desenvolvería si fuera elegido presidente del Barcelona: “Haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo, que son tóxicos, a tomar por culo. Y el que se sienta señalado como entorno, a tomar por culo”