El Doodle celebra el 127 cumpleaños de la fotógrafa y escritora transgénero francesa Claude Cahun reconocida por sus autorretratos deliberadamente inquietantes pero divertidos que desafiaron las normas de género y sexualidad de principios del siglo XX.

¿Quién fue Claude Cahun?

Claude Cahun o Lucy Renee Mathilde Schwob (nombre de nacimiento) nació un 25 de octubre de 1894 en Nantes, Francia. Miembro de una familia judía, nieta del influyente artista francés David León Cahun e hija del propietario de un periódico, Cahun alcanzó la mayoría de edad rodeada de creatividad.

A los 14 años conoció a Marcel Moore, su socia de toda la vida y colaboradora artística. Después de mudarse a París para estudiar literatura en 1919, Cahun se afeitó la cabeza y adoptó su famoso nombre de género neutro en rebelión contra las convenciones sociales. Otro de los motivos para cambiarse el nombre, fue para honrar a su abuelo León.

Las obras de Claude Cahun son reverenciadas en todo el mundo, sobre todo entre los fanáticos del surrealismo

A pesar de que la no conformidad de género se consideraba un tabú en la década de 1920 en París, la decisión de Claude Cahun de identificarse públicamente como no binaria generó controversia, pero rechazaron explícitamente el alboroto público. Cahun exploró la fluidez de género a través de la literatura y el autorretrato melancólico, como la serie de 1927 "Estoy entrenando, no me beses".