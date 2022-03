FIFA es el videojuego más popular de fútbol desarrollado por Electronic Arts, estaría a punto de cambiar de nombre: “EA Sports FC”, sería su nuevo título, a partir de una casi inminente ruptura de contrato entre la empresa y la entidad.

Desde hace unos meses se esperaba que EA y FIFA renovara el contrato de licencia para continuar con la saga de fútbol, pero nunca llegó. A pesar de que no se ha confirmado por las partes, todo indica a que el acuerdo no se realizará nunca.

Por supuesto, al no existir un acuerdo oficial entre ambas, EA Sports ya no puede usar el nombre de FIFA, aún así, eso no es impedimento para seguir desarrollando.

Desde hace tiempo, desde Electronic Arts mencionaron la posibilidad de transformar el videojuego en una plataforma, pensando en el futuro de la franquicia con actualizaciones periódicas.

Más de una clásica saga de videojuegos se adaptó a esta última generación con modelos de monetización diferentes basados en Pases de temporada, cosméticos más elaborados y diferentes ofertas pensadas para distintos tipos de consumidores.