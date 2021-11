Tikkie, que ya cuenta con 7 millones de usuarios registrados, se popularizó como una aplicación para pedir dinero después de una cita o de una ruptura sentimental. Tal y como muestran algunos comentarios en Twitter que recoge el portal Magnet, los holandeses piden cantidades ridículas por razones realmente sorprendentes.

Si la cita fue bien, quizás no te importa invitar, pero ¿y si no funcionó y no se quieren volver a ver más? Querés ir a medias pero no sabes cómo decírselo ni si es apropiado. En Holanda encontraron la solución a esta situación embarazosa. Se llama Tikkie, una aplicación móvil que cambió las citas románticas en Países Bajos.

Surgió hace tan solo 5 años, pero ya se convirtió en una aplicación esencial en muchas actividades sociales neerlandeses. Está disponible para iOS y Android, es una app gratuita que vendría a ser el Bizum español pero en lugar de usarse para enviar dinero (en la mayoría de los casos), sirve para pedirlo mediante solicitudes de pago digital, a través de WhatsApp, Messenger, SMS o código QR.

Guía práctica para solicitar un Tikkie Se extendió tanto entre la sociedad holandesa que algunos sitios web elaboraron una guía de buenas prácticas. Entre otras, recomiendan no pedir una cantidad inferior a cuatro euros y evitar solicitar el dinero inmediatamente después de la cita ni dos meses después de quedar, a no ser que se trate de una gran cantidad de dinero (30 euros).