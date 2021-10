El tecnólogo Fredi Vivas presentó su nuevo libro a propósito de su libro ¿Cómo piensan las máquinas?, inteligencia artificial para humanos en el que explica y reflexiona en tono de ciencia ficción sobre inteligencia artificial y ciencia de datos.

Es ingeniero en sistemas y músico. La primera pasión se inició a los 12 años en Lomas de Zamora. Desempeñó todas las actividades imaginables vinculadas a la tecnología, desde trabajar en un cyber hasta servicios técnicos de todo tipo. Pero su vida dio un vuelco cuando ganó una beca en Singularity University de Silicon Valley, el espacio que administran la NASA y Google para potenciar a los futuros líderes tecnológicos.

En diálogo con Radio Continental Web , Fredi destacó la importancia de la IA tanto para conseguir un nuevo trabajo como para la vida diaria.

¿Cómo fue escribir un prólogo con Inteligencia Artificial?

Es mi primer libro y nunca había tenido en cuenta que tenía que tener un prologuista. Nadie me respondió los mails. Cómo trabajo con inteligencia artificial y luego de varias horas decidí realizarlo íntegramente con IA. A partir de algunos parámetros pude generar un ensayo de texto e ir interactuando. El prólogo está íntegramente escrito de esta forma. No hay otros libros escritos con IA. Mucha gente se imagina que son cosas del futuro y es algo que está disponible.

¿El libro es para todo tipo de público o hay que entender sobre programación?

Me interesa abrir este mundo para quienes no tienen experiencia ni saben de programación. Tengo muchos amigos tecnológicos que buscan talentos con estos perfiles y no encuentran. El libro da los primeros pasos, no necesitas ningún conocimiento técnico previo.

¿Las maquinas piensan?

Algunos pensaban que las computadoras no eran útiles porque sólo responden preguntas, pero no las plantean. Lo que hacen para tomar una decisión pude simular el comportamiento de las personas. Identifica los datos mediante sensores y con eso pueden predecir diferentes variables.

Cómo ves el futuro en función de las maquinas, ¿Sos optimista o pesimista?

Crecí en los 80 mirando ciencia ficción donde planteaban que las maquinas y los humanos estaban enfrentados, me encantó la mirada futurista. La ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana y hay un poco de eso. Creo que hay posibilidad de hacer un mundo diferente en donde las maquinas y los humanos se complementen. Hoy muchos temen porque las maquinas reemplacen a los humanos en los trabajos. Es posible que no desaparezcan trabajos sino que se complementen. Hoy la IA tiene una gran capacidad para comparar datos con muchísima velocidad.