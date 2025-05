Alicia Barrios escribió ‘Mi amigo el Padre Jorge’

La periodista fue (es) amiga del actual Papa Francisco. En estas páginas habla de su experiencia junto al entonces cardenal y obispo de Buenos Aires.

10 de Septiembre de 2013 21:17hs

El la periodista que mejor conoce al Papa Francisco; fue la única que se encontró cara a cara con él en la residencia que ocupó en Brasil.



“Él está muy contento, está esperando el libro, también”, dijo Alicia Barrios, quien acaba de terminar ‘Mi amigo el Padre Jorge’.



Barrios conoció a Jorge Mario Bergoglio en el año 1999. “En esa Navidad fue su primera misa como arzobispo de Buenos Aires y se publicó en el diario una solicitada para que lo acompañaran. Decidí ir e invité a mis oyentes, a través del programa que conducía”.



“Al final de la misa me quiso ver y a partir de ese momento nos hicimos muy buenos amigos. Yo no hago culto, el culto era Bergoglio. Mi compromiso era acompañarlo en forma incondicional; a mí me cambió la vida”, relató.



“Siempre tuve sensibilidad social pero aprendí mucho con su mirada. Estuve con un hombre que tiene gestos de santidad todo el tiempo”, remarcó Barrios.



“Fuimos a las villas más comprometidas con el narcotráfico, a él lo querían muchísimo, lo esperaba con mucho amor”, recordó la periodista en Entre Líneas.



“El nuncio no lo quería y hacía lobby en Roma para que lo desplazaran”, aseguró Barrios.



“El ejemplo es que un hombre a su edad tenga esa fortaleza y quiera ser Papa”, dijo.