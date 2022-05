El sector frutícula del sur convocó para mañana un tractorazo de los productores, en reclamo de medidas que les permitan pagar los sueldos de los trabajadores, en vísperas de un nuevo ciclo productivo.

El Secretario de la asociación de productores del Alto Valle de Rio Negro y Neuquen, Carlos Borocci explicó que "necesitamos urgente un mirada hacia el interior del pais porque podemos generar muchísimo más alimento del que hay. Donde antes había 300 salarios para la producción de nogales, hoy hay 1".

La movilización inciará en la ciudad de Allen a partir de las 10 y llegará hasta Cipolleti, sin afectar el tráfico de la ciudad. "Es una protesta contra la falta de apoyo del gobierno de la provincia de Rio Negr, consideramos que es oportuno comentar que le planteamos de forma escrita al ministro de Agricultura Julian Dominguez y al ministro de Economía Martín Guzmán que tomen la actividad como una actividad de alta densidad". expresó Borocci.

Luego afirmó que "la ley de emergencia agropecuaria nacional no contempla este tipo de daños, lo único que hace es prorrogar por un año el impuesto a la ganancia, cuando sabemos que la actividad no da ganancias".

El secretario concluyó diciendo que "hoy un kg de pera un productor lo cobró $20 en 12 cuotas, y 1 kg de manzana lo cobró en $30. El costo de producción es de $32 centavos de dólar, más o menos $35 pesos. No queremos subsidios, queremos créditos para poder crecer, no queremos un solo peso que no sea devuelto, queremos que los fondos sean para proyectos de inversión, crecimiento" finalizó.