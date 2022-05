La solicitud fue a través de un comunicado, que figura en el expediente del concurso preventivo de Vicentin, y que por medio de Rodrigo Luchinsky, titular de la CNDC, le pidió a Fabián Lorenzini, juez de Primera Instancia del Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, quien lleva adelante la convocatoria de la cerealera, dependiente de la Secretaría de Comercio, representada por Roberto Feletti, para analizar "si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial restringe o distorsiona la competencia, de modo que puede resultar un perjuicio para el interés económico general".

En caso de concretarse el plan se salvataje, el pedido se basa específicamente sobre las tres empresas interesadas en participar del capital accionario de la cerealera como son, ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), Viterra Argentina y Bunge, esta última, se sumó al consorcio tras la salida de Molinos Agro. "que, al final del proceso, pasarían a ser titulares de la casi totalidad del accionariado de la compañía que se encuentra concursada, es menester hacerle saber que, de alcanzar los extremos previstos por la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.422 en sus artículos 7 y 9, es obligatoria la notificación de dicha operación por parte de las compradoras ante el organismo que presido".

Cabe recordar que la deuda de Vicentin asciende a 1.573 millones de dólares,

y por tal motivo en junio de 2020 el presidente Alberto Fernández había dispuesto la intervención de la empresa agropecuaria.

Casi 2 años después, en declaraciones televisivas, el mandatario nacional se refirió al tema " yo lo intenté, hubo una reacción corporativa muy fuerte del campo, pero no me frenó eso, me frenó ver que teníamos que poner mucho dinero, y que el dinero era para salvar a los accionistas, que habían hecho un estrago en esa empresa" y ratificó "el estado no está para salvar accionistas" " Quisimos que esa empresa se convierta en una empresa testigo, y que esa empresa preserve los puestos de trabajo, y reaccionaron todos mal".