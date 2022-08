El encuentro comenzó con la presencia del secretario de agricultura Juan José Bahillo y parte de su equipo, junto a Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, y Elbio Laucirica Vice y dirigentes de las empresas y federaciones que nuclea la entidad cooperativista. Luego de avanzada la reunión donde los referentes de las distintas producciones del país brindaron un resumen sobre la situación que se atraviesa en cada economía regional, se sumó el titular del palacio de hacienda, Sergio Massa.

Posteriormente al encuentro Iannizzotto detalló “El ministro nos visitó para interiorizarse sobre las propuestas que le hicimos llegar; hablamos de competitividad y régimen fiscal, del paquete legislativo y la Ley de Economías Regionales. Se prorroga la ampliación del corte en la Ley de Biocombustibles”. "Fue una reunión en buenos términos. No especificamos sobre el tema dólar soja. Los técnicos intercambiaron visiones y hay fuentes de trabajo que peligran, por eso le trasladamos las problemáticas de nuestras economías regionales", redondeó el titular de la entidad

Además, en sintonía a su discurso del día martes, en la apertura del Congreso Internacional que organizó la entidad, Iannizzotto enfatizó "El sistema cambiario es una gran preocupación para los productores del interior, necesitamos recuperar competitividad y abordar las problemáticas de las economías regionales para poder exportar", sostuvo

Los puntos del documento que Coninagro le presentó a Massa;

1) Plan de estabilización con eliminación del intervencionismo excesivo del estado. Estado subsidiario. Acuerdo de precios y salarios

Política cambiaria competitiva. Un solo tipo de cambio

Políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y emprendedurismo para los jóvenes, un plan para primer trabajo joven.

Política de desarrollo energético

Programa federal estratégico del agro industrial, que contemple

a. Política de exportación Baja de impuestos. Retenciones progresivas a la baja. Cambio por ganancias.

b. Desarrollo de las Economías Regionales. Reintegros cero. Bajar alícuotas de retenciones. Política cambiaria competitiva (En materia de retenciones, se contempla solicitar una rebaja gradual o en shock de Derechos de Exportación. En el corto plazo se prevé a cero las siguientes producciones: Maíz, trigo, Ganadería, Lácteos, Pollos, Cerdos, Forestal, Tabaco, Vino, Maní, Papa y en el mediano y largo soja tendiendo a cero)

c. Desarrollo del programa educativo de escuelas técnicas. Innovación y tecnología

d. Plan de viviendas rurales. Reactivar Procrear rural ya presentado por Coninagro para rediscutir un plan demográfico.

e. Apoyo al cooperativismo agro industrial, para agregado de valor como fuente de empleo. Políticas asociativas.

f. Desarrollo ganadero federal. Zonas áridas y semiáridas.

Con el objetivo de retomar los carriles de la normalidad y el desarrollo, Coninagro propone cinco grandes puntos para dialogar con el Poder Ejecutivo; una mesa de trabajo que permita construir las medidas con consistencia.

Además desde hace más de cinco años la entidad viene solicitando respuesta a mejorar la competitividad del productor argentino, incluso con una presentación de ley de ee.rr. que “duerme” en el Congreso.

Agenda parlamentaria para el Congreso

Reforma Fiscal Integral.

2. Ley de Emergencia Agropecuaria

3.MNI (mínimo no imponible) en Contribuciones Patronales para Economías Regionales

4. Ley de Biocombustibles

5. Ley de Fertilizantes

6. Ley de Humedales

7. Ley de manejo del fuego

8. Ley de Economías Regionales

9. Ley de Warrants

10. Cooperativas no sujetas (en lugar de exentas) al impuesto a las ganancias

11. Ley de Semillas

12. Ley Consejo Agroindustrial Argentino(exportaciones)

En la reunión estuvieron presentes el presidente y el vicepresidente Coninagro, Carlos Iannizzotto y Elbio Laucirica; el titular de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Rubén Borgogno, junto a su par de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Rubén Panella; el vicepresidente de la Federación Cooperativa de Corrientes, Nicolás Carlino, y el titular en Misiones, Gerardo Vallejos; el vicepresidente de la Federación Nacional de la Papa, Mario Raiteri, y el presidente de la Junta de Leche, Danny Lorenzatti; el titular de La Primera Cooperativa, Sergio Riskin; Claudio Franco, al frente de la Federación de Cooperativas Arroceras Argentina (Fecoar); por parte de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) acudió el director, Gonzalo Álvarez Maldonado; y Alfredo Panella, presidente de Sancor, la compañía de seguros.