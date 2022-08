Luego del compromiso asumido el pasado viernes entre la mesa de enlace y funcionarios del gobierno de llevar adelante reuniones entre los equipos técnicos, se concretó el primero de estos encuentros.

En el inició de la reunión estuvo el secretario de agricultura Juan José Bahillo, quien agradeció la actitud hacia el dialogó, la responsabilidad y la madurez con la que se inicia esta nueva etapa.

Mientras los técnicos comenzaron a trabajar en los diferentes puntos, Bahillo, tomó contacto con la prensa, adelantando los temas que propuso agricultura para ir trabajando "entendimos como prioritarios 5 temas, las carnes, mayor apertura del mercado, la liquidación de la soja el mecanismo que implemento el banco central hace algunas semanas y mejoramiento del mismo, Biocombustibles, Economías regionales, y el tema de los fertilizantes, la tranquilidad de tener este insumo para la próxima campaña, sin que sean excluyente, y no invalidan que puedan ser agregados otros temas que proponga la mesa " explicó el Secretario.

Con respecto al Dolar soja Bahillo destacó que "se está evaluando una mejora en la implementación del sistema, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las autoridades del banco central y el ministerio de economía". Además, resaltó "Los técnicos pueden hacer un mejor desarrollo de algunas cuestiones e intercambios de miradas y de opiniones y que ello nos conduzca a tomar decisiones más acertadas y más exactas y que sean más plasmables en cuanto a la realidad y en cuanto a las demandas que tienen los sectores productivos. Si nos dejamos ayudar, seguramente tomaremos mejores decisiones

Luego de 2 horas de reunión los técnicos de las entidades agropecuarias hicieron referencia a los temas tratados

Martín Spada de la Federación Agraria Argentina dijo " se le pidió apertura de las exportaciones de carne como lo que ya venimos planteando, y liberar la categoría de vaca C lo cual quedó en estudio"

Por su parte, el secretario de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola detalló "cambios y propuestas hoy no nos trajeron, creo que son conscientes que algo nos tienen que ofrecer a los productores" con respecto al dólar soja mencionó "el sistema no es atractivo para nadie, ni siquiera para ellos, con lo cual dijeron que iban a hacer una nueva propuesta, por eso esperaremos a la próxima reunión.

Odriozola agregó "Las expectativas no eran que hoy nos fuéramos con todas las soluciones bajo el brazo, fue un primer conocimiento entre las partes, empezar a generar confianza en el dialogo, obviamente que, al no haber ninguna medida, conforme no nos vamos por que claramente no hay ninguna solución, pero entendemos que ellos saben que el sector que puede acompañar en este proceso es el campo, entonces esperemos ser bien tratados en ese sentido".

Silvina Campos Carles, representante de Coninagro se refirió al tema de Biocombustibles "el planteo fue, como encaramos ahora el segundo semestre, por que hay posibilidades de que haya nuevamente faltante de combustibles y otra vez como comenzar una agenda de análisis para ampliar los topes" y agregó " lo tienen en agenda al igual que nosotros, tuvieron la restricción de la secretaria de energía, así nos lo comentaron, es uno de los trabajos más intensivos".

En economías regionales Carles ratificó " ya habíamos planteado el ajuste mínimo no imponible a contribuciones patronales, lo teníamos en agenda hace casi 2 años, y el empalme con planes sociales que nos dijeron que ya lo tenían en agenda. Y además el tema de insumos importados para economías regionales tanto de maquinarias, repuestos, insumos industriales empaques etcétera.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, los subsecretarios José María Romero, Delfo Buchaillot, y Jorge Solmi, además del director Nacional Luciano Zarich. Por el lado de las entidades, estuvieron presentes Carlos Odriozola y Ezequiel De Freijo, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Martín Spada, de Federación Agraria Argentina (FAA); Silvina Campos Carlés, de Coninagro; y Ernesto O”Connor, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).