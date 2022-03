La creación del fideicomiso, que regirá hasta el 31 de enero de 2024, buscará asegurar el precio de comercialización de harina de trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa Precios Cuidados. Se destinarán al mercado interno unas 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales.

En Chicago y en Kansas, los precios del trigo siguen su raid alcista. Los operadores estadounidenses siguen preocupados sobre el cuándo y el cómo se reestablecerá el comercio desde la zona del Mar Negro, dadas la permanente escalada de las acciones bélicas.

En el mercado norteamericano , la posición marzo cotiza en USD 411,20 y la posición mayo USD 409,12 por tonelada.

El valor FOB del trigo en los puertos argentinos –precio de exportación– trepó , en promedio, un 13 %, de 360 a 407 dólares por tonelada, datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

En Argentina Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores indicaron “Quedó claro que el trigo no está en poder de los exportadores. Está en el mercado; hay 7,5 millones de toneladas en poder de los productores. La molinería no tomó las previsiones para comprar a término, en el mercado de futuro y ahora está recibiendo esas consecuencias. Esto es ajeno a la exportación. La exportación ya cubrió sus necesidades y no tiene trigo”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) a LA NACION.

Desde Rusia llegan hasta Chicago toda clase de rumores, desde subsidios que el gobierno de Putin daría a los productores para enfrentar las pérdidas que les implica no poder vender a la exportación y el derrumbe del rublo, hasta la chance de un veto a oficial a las ventas externas –no se pueden hacer de hecho– para sumar reservas estratégicas frente a las consecuencias de una guerra más prolongada de la esperada inicialmente.