El mandatario hizo referencia al sector agropecuario, pidió por el proyecto de ley agroindustrial y los objetivos que se plantean a cumplir. Cuales fueron los párrafos más destacados:

· La producción de maquinaria agrícola tuvo un repunte extraordinario, y fue la más alta en lo que va del siglo XXI.

·El agro, fundamental para el desarrollo regional y las exportaciones , también tuvo un muy buen 2021 .

·Podemos alcanzar y superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones sumando vieneS y servicios.

·El principal desafío es salir del péndulo de políticas económicas contradictorias,

debemos darle sostenibilidad a este desarrollo integral y salir definitivamente de la famosa restricción externa.

·Firmamos un proceso de industrialización de las materias primas de granos sin precedentes. Un Ejemplo: tuvimos el mayor valor en la historia, para exportaciones de vino fraccionado.

·En 2021, hemos continuado con la reducción o eliminación de derechos a la exportación para la gran mayoría de los productos originados en las economías regionales. Los notables incrementos de producción en estos rubros marcan el camino a seguir.

Objetivos a mediano plazo:

·Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción , no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables . No se trata de exportar a costa del mercado interno, se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos.

·Debemos crecer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar la economía.

· Lanzamos el plan ganadería Argentina para aumentar la producción de carne, con el doble Objetivo de cumplir con la demanda interna e incrementar la oferta de exportación.

· Avanzaremos en un plan de forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos, hasta fin de 2023.