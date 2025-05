Adjudican un romance a Lady Gaga y el filósofo Slavoj Žižek

El pensador esloveno, que le lleva casi 4 décadas de vida a la diva estadounidense, anunció que en el próximo año lectivo boreal dará clases de alemán en la Universidad de New York, donde reside la cantante.

21 de Junio de 2011 16:08hs

Según la publicación estadounidense New York Post, la extravagante estrella pop americana Lady Gaga y el filósofo marxista esloveno Slavoj Žižek mantendrían una relación sentimental.



Žižek, que le lleva casi cuatro décadas de vida a la diva, tuvo como cuarta esposa a la argentina Analía Hounie, que antes fue pareja de Andrés Calamaro e inspiró la saga de Alta Suciedad, Honestidad Brutal y El Salmón.



Según las versiones, últimamente los dos "han pasado mucho tiempo juntos". Además, Žižek escribió recientemente en su blog un post titulado "El comunismo no conoce ningún monstruo" (en referencia al apodo de Lady Gaga de "Madre Monstruo"), en el que llama a la artista "una buena amiga" y elogia su música.



"Su famoso vestido de carne es un recuerdo constante al imaginario del opresivo patriarcado", arguyó el pensador, que dará clases de alemán en la Universidad de New York en el próximo año lectivo. En la Gran Manzana reside la cantante.