Acusaron a Claudio María Domínguez de hacer sus necesidades en el estudio

La periodista de Intrusos, Marcela Tauro, aseguró que el divulgador de la espiritualidad defecó en un cesto de basura del estudio de Radio 10, mientras realizaba su programa.

9 de Mayo de 2012 14:13hs

Claudio María Domínguez está en el ojo de la tormenta y pese a sus esfuerzos por aplacar el clima, por ahora no lo logra. El viernes vivió un duro momento en la Feria del Libro cuando, en medio de una conferencia de prensa, se enfrentó con una agrupación anti sectas que lo increpó por haber promocionado -años atrás- al polémico Maestro Amor.



En la tarde del martes, fue invitado a Intrusos a hacer su descargo, pero la situación empeoró aún más cuando se trenzó en una fuerte discusión con una de las panelistas, Marcela Tauro.



La panelista había contado que Domínguez, luego de hacerse una intervención, como no llegaba a ir al baño, había llegado a hacer sus necesidades en un tacho de basura, delante de sus compañeros de radio.



Cabe recordar que Claudio se ha hecho un tratamiento de colon, que implica un proceso de rigurosa higiene y que depura todo su organismo. Luego, por un tiempo prolongado, al paciente le cuesta poder retener esas necesidades, de acuerdo a testimonios sobre el tratamiento que se realiza en el interior del país.



"No hago caca en un tacho", se defendió el escritor de la "escatológica acusación". "Bueno, pero si lo hacés no lo hagas más porque la verdad es que los productores la pasan mal”, le retrucó ella.



El escritor le dijo que cuando se enteró lo que había lanzado al aire, les preguntó a las autoridades de la radio en la que trabaja (FM Pop), que es del mismo grupo de la emisora en la que ella tiene un programa junto a Marcelo Polino (Radio 10), que "si una compañera de un multimedio tiene una información, si fuera verdad, ¿debería decirla? Y si no fuera cierta, ¿no debería chequerala y pedir una prueba, una foto o un 'sorengacho', algo?" (sic).



Sobre el final, el conductor del programa, Jorge Rial le dijo: "A vos no te gusta este programa, a mí no me gusta lo que hacés, y está todo bien. Lo que te pido es más responsabilidad a la hora de difundir, porque es peligroso. Mientras hagas eso, está todo bárbaro". Apretón de manos y final.