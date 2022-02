Si bien los referentes del deporte no tienen demasiado que hacer ante un conflicto armado de esta magnitud, sí tienen la capacidad de ser portavoces de la situación de su pueblo y dar a conocer algunas cuestiones en base a la popularidad de la que gozan. Oleksandr Zinchenko, jugador del Manchester City y capitán de la Selección de Ucrania, cuenta minuto a minuto los efectos de la guerra en su país mediante sus redes sociales.

El futbolista, uno de los grandes referentes actuales del deporte en su país, subió una durísima historia en su cuenta de Instagram contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin: "Espero que sufras la muerte más dolorosa".

El posteo fue rápidamente eliminado, pero no por el jugador, sino por la propia red social que no autorizó el contenido. De todas maneras, se sigue manifestando y publica mensajes y fotos sobre la situación en Ucrania.

El lateral izquierdo que jugó dos años en el fútbol ruso se manifiesta políticamente de manera frecuente y es muy activo en diversas causas. "No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas. No vamos a entregar el país”, había manifestado ni bien comenzaron los ataques.