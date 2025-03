La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha anunciado la posibilidad de un nuevo paro de colectivos para el 28 de marzo, luego de que fracasara una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo. El secretario general del gremio, Roberto Fernández, emitió un comunicado titulado "Obligados a parar" para expresar su descontento.

La tercera audiencia en la Secretaría de Trabajo no logró un acuerdo sobre la recomposición salarial. La UTA informó que no hubo "un ofrecimiento empresario" y que la Secretaría de Transporte "proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio de 2025".

Se programó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo para el próximo miércoles. La UTA advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo salarial, se anunciarán medidas de fuerza para el viernes 28 de marzo.

Este anuncio se produce un día después de que la CGT ratificara un paro de 24 horas para el 10 de abril, precedido por una participación en la marcha de jubilados del miércoles 9.

Existe un conflicto donde las empresas operadoras de líneas de colectivo y el sindicato UTA se encuentran en desacuerdo por el reclamo de pagos salariales. Las empresas advierten que no pueden pagar todos los sueldos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a la mayoría de los colectiveros, no descarta la posibilidad de llevar adelante un1 nuevo paro.