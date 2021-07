La batalla viene de larga data, pero esta nueva etapa, empezó cuando Úrsula Vargues criticó a Gisela Marziotta, por candidatearse a diputada por el Frente de Todos en la CABA. Atrás de eso se subió Yanina Latorre: “Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento…se ve que las visitas (a la quinta de Olivos) no le alcanzaron para un puestito”, escribió en Twitter.

Inmediatamente Úrsula contraatacó: "¿Querés que cuente de vos? No, no soy como vos. Yo no quiero nada pero vos te cag... de risa de tu actual marido porque no hablaba bien inglés. ¿Te acordás? Y te lo cog... por hambre de ser alguien. ¿Querés que pase el vídeo?”.

El ida y vuelta se puso picantísimo y Yanina fue a la carga: "Quiere ganarse sus minutos de fama. No hay nada peor que amenazarme, Úrsula. Subí 200 videos si querés", y siguió: "Entiendo por lo que escribiste que a la noche hay algo que te pega. Vas a subir algo que yo decía 'es algo inédito', 'tiene un audio privado mío'. Quiero que sepas que todas las cosas que digo de Diego (Latorre) las digo acá, las digo en la radio, las dije en el Bailando, lo digo en las redes y se lo digo a él", manifestó ya exasperada.

Para terminar la catarsis, Yanina remató: "Soy cornuda, fui cornuda y eso es un problema de mi matrimonio y de mi pareja. Vos qué sabés lo que me pasa. Te hacés la feminista y me decís seca. Estoy seca yo o vos que dormís con doscientos gatos. A la noche, cuando tomás lo que tomás porque hay algo que te dispara dejá de tuitear en contra mío. Comprate una vida", remató.