El padre de Molly Russell acusó a las firmas de redes sociales más grandes del mundo de "monetizar la miseria" después de que una investigación dictaminó que el contenido dañino en línea contribuyó a la muerte de la niña de 14 años.

Ian Russell acusó a Meta, el propietario de Facebook e Instagram, de guiar a su hija en un "sendero demente de contenido que chupa la vida", luego de que el histórico fallo aumentara la presión regulatoria sobre las empresas de redes sociales.

La investigación escuchó el viernes que Molly, de Harrow, al noroeste de Londres, había visto una gran cantidad de contenido relacionado con el suicidio, la depresión, las autolesiones y la ansiedad en Instagram y Pinterest antes de morir en noviembre de 2017.

Russell, de 59 años, instó a Mark Zuckerberg a “escuchar a las personas que usan su plataforma, escuchar las conclusiones que dio el forense y luego hacer algo al respecto”. Hizo un llamado al gobierno para implementar su proyecto de ley de seguridad en línea largamente retrasado.

Los ejecutivos de Meta y Pinterest que testificaron ante el forense principal, Andrew Walker, durante la audiencia de dos semanas, se disculparon por lo que sus plataformas le habían mostrado a Molly.

Molly “murió por un acto de autolesión mientras sufría de depresión y los efectos negativos del contenido en línea”, dictaminó Walker el viernes.

Dijo que los algoritmos que curan la experiencia de un usuario de las redes sociales habían enviado contenido dañino a Molly que ella no había solicitado. Dijo que parte del contenido "romantizaba" los actos de autolesión y buscaba disuadir a los usuarios de buscar ayuda profesional.

Al concluir que no sería seguro descartar la causa de la muerte de Molly como suicidio, Walker dijo que algunos de los sitios que había visitado "no eran seguros" porque permitían el acceso a contenido para adultos que no debería haber estado disponible para un niño de 14 años. .

“Es probable que el material anterior visto por Molly, que ya sufría una enfermedad depresiva y era vulnerable debido a su edad, la afectó de manera negativa y contribuyó a su muerte de una manera más que mínima”, dijo al entregar sus hallazgos. de hecho en el tribunal forense del norte de Londres.

Russell dijo después: “Es hora de proteger a nuestros jóvenes inocentes, en lugar de permitir que las plataformas prioricen sus ganancias monetizando su miseria”.

Criticó las pruebas entregadas por Meta en la audiencia. Elizabeth Lagone, directora de política de salud y bienestar de Meta, describió un lote de contenido sobre depresión, suicidio y autolesiones visto por Molly antes de su muerte como "seguro" porque se adhirió a las pautas de contenido en ese momento. Lagone se disculpó después de admitir que algunas de las publicaciones y videos vistos por Molly habían violado las pautas.

Russell dijo: “Si este rastro demente de contenido que chupa la vida fuera seguro, mi hija Molly probablemente todavía estaría viva y en lugar de ser una familia de cuatro personas afligida, seríamos cinco esperando una vida llena de propósito y promesa. que le esperaba a nuestra adorable Molly”.

Dijo que Meta tenía que cambiar su “cultura corporativa tóxica”. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de Meta, dijo: “Escuche a las personas que usan su plataforma. Escuche las conclusiones que ha dado el forense, luego haga algo al respecto”.

Un portavoz de Meta dijo que los pensamientos de la compañía estaban con la familia Russell y "todos los afectados por esta trágica muerte", y que la compañía "consideraría cuidadosamente" el informe completo del forense.

Un portavoz de Pinterest dijo: "Pinterest se compromete a realizar mejoras continuas para ayudar a garantizar que la plataforma sea segura para todos y el informe del forense se considerará con cuidado".

El forense dijo el jueves que tenía la intención de emitir un aviso de prevención de muertes futuras, que recomendará acciones para tratar de evitar que se repita el caso de Molly.

El Príncipe William pidió más acción para proteger a los niños y dijo: “Ningún padre debería tener que soportar lo que han pasado Ian Russell y su familia. Han sido tan increíblemente valientes. La seguridad en línea para nuestros niños y jóvenes debe ser un requisito previo, no una ocurrencia tardía”.

La secretaria de cultura, Michelle Donelan, dijo que la investigación había “mostrado el horrible fracaso de las plataformas de redes sociales para poner el bienestar de los niños en primer lugar”. Ella dijo que el proyecto de ley de seguridad en línea, que requerirá plataformas tecnológicas para proteger a los niños del contenido dañino, “es la respuesta”.

Molly vio más de 16 000 piezas de contenido en Instagram en los seis meses antes de quitarse la vida, de las cuales 2100 estaban relacionadas con el suicidio, las autolesiones y la depresión. La investigación escuchó que compiló un tablón de anuncios digital en Pinterest con 469 imágenes relacionadas con temas similares.

La investigación escuchó la evidencia de un psiquiatra infantil, el Dr. Navin Venugopal, quien dijo que Molly había sido “puesta en riesgo” por el contenido que había visto. El director de la escuela secundaria de Molly también prestó declaración y describió cómo era “casi imposible” hacer un seguimiento de los riesgos que las redes sociales representaban para los alumnos.