Un hecho aberrante fue denunciado por una joven en su cuenta de la red social Facebook, en la que relató como un grupo de al menos seis hombres, la rodeó y abusó de ella en plena calle dejándole imposibilitada de defenderse.

Según escribió Johana: "un grupo de 6 pibitos aproximadamente me agarraron a la fuerza y abusaron de mí. Me levantaron la ropa y se turnaban entre todos para besarme y tocarme. Me decían que me callara, que no dijera nada. Incluso, me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos”, relató.

La víctima quiso prevenir a otras mujeres de la localidad: "viendo que le hicieron lo mismo a otra chica, me veo en la obligación de contar lo que me pasó a mí para que las pibas de Ayacucho se cuiden de estos hijos de puta que viven en Villa Aurora”, explicó.

Además, Johana puso en su red: "No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar esto, pero es necesario que las mujeres empiecen a cuidarse y no anden solas. Es un bajón, pero lamentablemente ya ningún lado es seguro, sin importar que tan chiquito sea. A veces creemos que por vivir en pueblos estas cosas no pasan y no es así, sino que es muy difícil tener la valentía necesaria para contar algo así. Si fueron capaces de hacer semejante cosa en plena calle, ni quiero pensar cómo hubiera terminado todo si hubiera estado sola. ¿Pude haber sido otra mala noticia en los diarios? Seguramente. Por lo que se ve, son capaces de todo. ¡Cuídense y no anden solas!”. ¿Y las autoridades?