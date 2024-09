Tamara Yáñez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yáñez, prestó declaración como testigo en la causa penal relacionada con acusaciones de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Este testimonio se considera significativo, ya que fue la primera persona en proporcionar un relato sobre presuntos actos de violencia física por parte del ex jefe de Estado.

La declaración tuvo lugar en los tribunales de Comodoro Py, donde Yáñez llegó a las 9:20 de la mañana y se retiró poco antes de las 14 horas. Durante su comparecencia ante el fiscal federal Ramiro González, Yáñez relató que presenció un incidente en el que Fernández "agarró del brazo fuerte" a su hermana Fabiola tras entrar a la habitación gritando. Este suceso, según su testimonio, ocurrió en la residencia de Olivos en el año 2021, aunque no pudo especificar la fecha exacta.

Yáñez explicó que se encontraba con su hija pequeña en la habitación y que, al escuchar los gritos provenientes de la habitación contigua, intentó subir el volumen de la televisión para que su hija no se asustara. Sin embargo, al notar la presencia de su hermana, Alberto Fernández entró y la llevó a su habitación, afirmando: "Vení".

La testigo también describió que la violencia verbal era una constante en la relación entre su hermana y el ex presidente, manifestando que había situaciones en las que él la hacía callar en presencia de otros, lo que se volvía habitual durante cenas y encuentros sociales. Además, recordó un episodio en la residencia de Chapadmalal donde Fernández le gritó.

En respuesta a preguntas sobre el período del embarazo de Fabiola, Yáñez indicó que, aunque no había evidencia clara de violencia física durante ese tiempo, sí hubo "violencia emocional", caracterizada por hostigamientos y desprecios. También recordó que, durante el embarazo, su madre acompañó a Fabiola para brindarle apoyo, lo que complicaba la verificación de fechas específicas en relación a los incidentes de violencia física.

Tamara Yáñez mencionó que había notado un moretón en el ojo derecho de Fabiola durante un viaje oficial a Misiones en junio de 2021. Al preguntarle sobre la causa de esta lesión, su hermana le explicó que había tenido una discusión con Alberto, lo que llevó a un altercado físico. A pesar de que Fabiola intentó disimular la lesión al maquillarse, Tamara recordó que las discusiones entre ellos solían estar relacionadas con supuestas infidelidades por parte de Fernández.

El moretón fue mencionado en otros testimonios, donde se indicó que Fabiola trataba de justificarlo como un accidente. En su declaración, Yáñez subrayó que su hermana a menudo ocultaba la realidad de la violencia que sufría para proteger a Fernández.

Además, Yáñez afirmó que su hermana había intentado abandonar la residencia de Olivos debido a las condiciones insostenibles de la relación, pero se sentía atrapada. Relató que Fernández se jactaba de su posición como presidente, lo que limitaba la capacidad de Fabiola para tomar decisiones sobre su vida.

En un momento de su declaración, Tamara recordó una conversación previa a la presidencia de Fernández, donde este le reprochó su comportamiento y la calificó de “pendeja impertinente”. También señaló que Fernández había culpado a Fabiola de la filtración de una foto de un cumpleaños celebrado en plena pandemia y de la derrota en las elecciones legislativas de 2021, lo que agravó la situación personal de su hermana.

El abogado Mauricio D’Alessandro, miembro de la querella, corroboró que Tamara Yáñez había mencionado que Fernández instó a su ex esposa a realizar un aborto en 2016. Tras la interrupción del embarazo, Fabiola se trasladó a otro lugar, distinto a Misiones, y Tamara indicó que vivía en Rosario, San Lorenzo.

Hasta la fecha, Tamara Yáñez es la séptima testigo en declarar en esta causa. Otros testigos incluyen a la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Fernández, María Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre, y los médicos de la Unidad Presidencial, Federico Saavedra y Federico Alem. Aún restan por declarar dos testigos: Sofía Pacchi, ex funcionaria y amiga de Fabiola, así como Miriam Verdugo, madre de la ex primera dama.