Meta PCs, una empresa con sede en Arizona que vende computadoras, laptops y software para jugadores, era una empresa minorista poco llamativa hace una semana. Luego, el jueves, el CEO de Facebook , Mark Zuckerberg, anunció que su compañía cambiaría su nombre a Meta y se encontró en una guerra de propiedad intelectual con el gigante más grande de la tecnología.

Por suerte para las Meta PC, ya está unos meses por delante de Facebook en tener el nombre registrado. Según un documento compartido por TMZ, la empresa solicitó su marca registrada en agosto, poco más de un año después de su creación.

Zack Shutt, uno de los fundadores de Meta PC, le dijo a The Guardian que la compañía se registró en noviembre del año pasado y que su equipo desconocía los planes de Facebook de usar "Meta" en cualquier parte de su cambio de marca hasta la semana pasada.

Shutt, junto con el cofundador Joe Darger, le dijo a TMZ que no venderán el nombre por menos de 20 millones de dólares si el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, intenta obtener el nombre. Shutt se negó a comentar más sobre esto con The Guardian, citando preocupaciones legales.

Facebook no respondió a la solicitud de comentarios de The Guardian, pero alguien afiliado a la compañía le dijo a TMZ que no están demasiado preocupados y que tienen los derechos necesarios para adquirir el nombre.

Mark P McKenna, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dice que aunque Meta PC ha presentado una solicitud para registrar su nombre, existen lagunas que pueden permitir que Facebook adquiera el nombre.

Una de esas medidas es presentar una solicitud en otro país y usar esa fecha de solicitud para presentarla en los EE. UU., Una práctica que a menudo utilizan las grandes empresas.