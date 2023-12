Una empleada compartió una foto de la caja navideña que le regalaron en el trabajo y se hizo viral

La imagen superó las 3 millones de visualizaciones, entre los productos que se pueden ver hay un Fernet con dos gaseosas, aperitivo y jugo, vinos y productos dulces, como pan dulce y Mantecol. Hasta ahí todo normal, pero lo que llamó la atención fue que en la caja también había un juego de cubiertos y un parlante.

El tuit generó miles de comentarios y “Me gusta”. Algunos usuarios no dudaron en comentar “no quiero ser envidiosa, pero ¿cómo entró todo eso en una caja?", mientras que otros no evitaron compararse: “A mí me regalaron un vino”. La usuaria @aybarpris trabaja en Iveco y luego de la viralización también bromeó: “Obvio que también estoy buscando cinco minutos de fama”.