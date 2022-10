Tras la presentación de Tini este 7 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo, con localidades agotadas, el obispo uruguayo Jaime Fuentes criticó fuertemente a la artista argentina y a su música, descargándose por medio de un video en YouTube.

"Me llamó la atención ese extraordinario éxito que tuvo la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más. Me entró la curiosidad y me dirijo a los papás y las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? ¿Han escuchado sus letras?", compartió.

También analizó algunas estrofas de La Triple T, uno de los hits más escuchados de Tini. "Ustedes son padres y madres de familia que seguramente no sabían o no escucharon y no prestaron atención", dijo Fuentes preocupado tras recitar las líricas de la canción.

Posteriormente, el Obispo de los departamentos de las localidades uruguayas de Rocha, Maldonado y Lavalleja le pidió a la Virgen que protegiera a las niñas que consumen la música de Stoessel. "Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás", fueron sus palabras finales.

Los comentario de Fuentes se viralizaron, y en el programa LAM (América), conducido por Ángel De Brito, se dedicaron a hablar de sus declaraciones. “El señor se tomó el trabajo de escuchar los temas, analizarlo. No fue irrespetuoso. Fue un mensaje a los padres”, opinó la panelista Pía Shaw defendiendo al párroco. A esto, Yanina Latorre criticó: “Lo único que faltaba, a todos defiende. No es humor esto. Que haga una olla comunitaria, que vaya a barrer la iglesia. Hay un montón de problemáticas de la iglesia”.