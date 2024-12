Un niño de 9 años se encuentra en terapia intensiva en el hospital de niños de Córdoba tras un accidente en Nochebuena causado por un cartucho de pirotecnia que le estalló en la cara mientras jugaba.

Ocurrió en un festejo familiar en Bell Ville, cuando el niño, jugando con amigos, encontró un petardo y se lo llevó a la boca. "Su amigo nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada". La familia, que no había comprado pirotecnia, desconoce su origen.

Llevaron al niño de urgencia a un centro de salud local; debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital Rawson en la capital provincial. El parte médico indica fracturas de mandíbula y órbita. Fue operado para reconstruir su paladar, y necesitará más cirugías, pero para ello debe aguardarse la evolución de su gravísimo cuadro clínico.

"No sé qué pasó, mi hijo no tenía 'cuetes' y los demás tampoco, fue todo en un segundo”, afirmó María, su madre. “No me explico qué había pasado porque él no tenía (pirotecnia). Fue todo tan rápido que no sé qué pasó", reiteró.