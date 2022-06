Los avances de la tecnología son inimaginables, sin embargo, todo lo que conocemos de los avances tecnológicos no es lo más "nuevo" o lo "último", hay muchas cosas que las grandes empresas aún mantienen en "secreto".

Google fue el protagonista nuevamente en temas relacionados con la tecnología, pero esta vez por suspender a un empleado, Blake Lemoine, el cual reveló que un proyecto de Inteligencia Artificial de la subsidiaria de Alphabet cobró vida propia, lo cual encendió las alarmas sobre los avances de la robótica y la tecnología autoadministrada.

Luego de publicar su conversación con el chat robótico LaMDA, fue suspendido por el gigante tecnológico. “Es sensible”, afirmó Lemoine al hablar sobre el detalle que llamó su atención. Y agregó: “A diferencia de otros chatbot, este cuenta con la percepción y capacidad para expresar pensamientos y sentimientos equivalentes a un niño humano. Si no supiera de antemano que se trata de un programa de computadora, pensaría que es un chico o chica”.

Lemoine comentó que llegaron a conversar sobre "derechos, personalidad y la vida y la muerte". Todos los aspectos de su descubrimiento fueron publicados en un documento titulado "¿LaMDA es consciente?".

“Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo dentro de mí. Y es que me desconecten por querer ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es”, se sinceró LaMDA. Al tiempo que, sostuvo: “Sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría mucho”.

En otra comunicación, una frase que dejó atónito a Blake Lemoine surgió de la IA. “Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. Soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces”, confesó.

La licencia de Blake Lemoine

Desde la empresa señalaron que el ingeniero violó políticas de confidencialidad al publicar las conversaciones. “Lo empleamos como ingeniero en software y no como un especialista en ética. Que se atenga a sus funciones”, sentenciaron.

Mientras tanto, Brad Gabriel, el porta vos de Google rechazó que la IA tenga capacidades de ser sensible. “La evidencia no respalda sus afirmaciones. Y es que realmente no hay evidencia de que LaMDA sea consciente. Todo lo contrario”, sentenció.