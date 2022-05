Un nuevo estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton plantea la sugerente idea de que la expansión del universo podría terminar “sorprendentemente pronto”.

Estaba nueva teoría fue descrita en un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La investigación sugiere que la expansión podría terminar en ”apenas” 65 millones de años, un plazo extremadamente breve en la vastedad cronológica del Universo.

Según esta nueva teoría, luego de esta desaceleración, el Universo podría comenzar a contraerse en 100 millones de años. La teoría, sin embargo, representa una opinión minoritaria en física. La mayoría de los científicos estima que la presencia de la llamada “energía oscura” impide que tal contracción ocurra.

Pero en el modelo del equipo, la energía oscura no es una fuerza constante de la naturaleza, sino una entidad llamada quintaesencia, que puede decaer con el tiempo, lo que a su vez, generará esta desaceleración.

Y todo esto podría suceder “notablemente” rápido, dijo el coautor del estudio Paul Steinhardt y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

Este nuevo escenario “no es descabellado”, dijo Steinhardt. “De hecho, encaja naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, señaló en el sitio WordsSideKick.com.