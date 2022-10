Zahi Hawass, reconocido egiptólogo alrededor del mundo, asegura que los restos de la momia identificada como KV21B podrían ser los de Nefertiti, una de las mujeres más emblemáticas del Antiguo Egipto. "Creemos que KV21B podría ser Nefertiti y KV21A Ankesenamón, esposa principal de Tutankamón y que fue encontrada con dos fetos. El escaneado de KV21B nos ha confirmado que su edad encaja con la de Nefertiti”, aseguró Hawass.

A pesar de la emoción del egiptólogo y su confianza, todavía queda esperar a los resultados del ADN de la momia KV21B para poder confirmar el hallazgo. De acuerdo con Hawass, el anuncio oficial se realizará el 4 de noviembre, al mediodía, en un hotel de lujo en Luxor que lleva el nombre de Howard Carter. “Vamos a hacer una gran celebración en Egipto”, señaló el experto a un medio español.

Respecto a su búsqueda, que ha tomado varias décadas, Hawass asegura que ha “buscado por todas partes en la zona occidental del Valle de los Reyes, pero no he encontrado nada”. En caso de que el resultado del ADN no concuerde con el de Nefertiti, el egiptólogo afirma que "ahora tengo otros cinco lugares que investigaré este año. Va a ser el último que excave en la necrópolis y espero poder encontrarla al fin”. Asimismo, aclaró que tanto los restos de la reina como su tumba son un objetivo: “Las dos cosas serían muy importantes, pero la tumba lo sería más”.

Neferneferuaten Nefertiti vivió entre los años 1370 y 1330 a.C. Fue la esposa real del faraón Akenatón, y madrastra de Tutankamón. Durante su reinado, ocurrieron diversos cambios en Egipto referidos a la religión, ya que su esposo abolió las prácticas religiosas, cerró los templos, y se pasó a la adoración de un único Dios: Atón.

Poco después del año 14 de su reinado junto a su esposo, todo registro de Nefertiti desapareció, lo que llevó a varios historiadores a plantearse diferentes teorías, entre ellas: Perdió el favor de su esposo porque no podía producir un heredero varón, así que fue sustituida por Kiya, la esposa menor de Akenatón y mamá de Tutankamón. Otra fue que bandonó la religión de Atón y Akenatón la desterró; se suicidó debido al dolor de la pérdida de su hija, quien murió a los 13 años luego de dar a luz; y el último, Nefertiti siguió gobernando luego de la muerte de su esposo bajo el nombre de Smenkhkare hasta que su hijastro, Tutankamón, fue lo suficientemente mayor como para asumir el trono.

Hawass apoya esta última teoría sobre el destino de Nefertiti. "Realmente creo que ella gobernó Egipto durante 3 años después de la muerte de Akenatón bajo el nombre de Smenkhkare”. Al tiempo, agregó que: “Ya tenemos ADN de la XVIII Dinastía, desde Akhenaton hasta Amenhotep II o III. Hay dos momias no identificadas que están etiquetadas temporalmente como KV21A y KV21B”. Entre estas momias, que yacen en el Valle de los Reyes, se sabrá si una es Nefertiti y la otra Ankhesenamun, la esposa de Tutankamón.