En Gerli, Osvaldo Censori, un contador de 64 años, fue fatalmente tiroteado por su propio hermano en medio de una disputa familiar por la herencia de una casa. Ocurrió a pesar de las medidas de restricción previamente establecidas. El agresor, identificado como Carlos Alberto Censori, es un paciente psiquiátrico con antecedentes de violencia y había sido objeto de una orden de restricción perimetral para evitar que se acercara a su hermano Osvaldo.

La situación entre los hermanos se había vuelto cada vez más tensa, con constantes hostigamientos por parte de Carlos hacia Osvaldo, incluyendo amenazas, audios intimidantes y actos violentos. La disputa por la herencia de la casa de su padre fue el detonante de esta tragedia familiar.

Los audios reveladores de las amenazas de Carlos, que datan desde el viernes anterior al fatídico suceso, muestran la escalada de violencia y la grave situación que desembocó en el trágico desenlace.

El agresor envió desde el viernes mensajes de audio intimidantes de este tenor:

"Osvaldito no amenaces, yo te puedo matar hijo de p... Yo puedo vivir hasta los 80 años pero me como una perpetua. Sí, vivo piola. No tengo para comer, hijo de p... ¡No tengo para comer!. No estoy comiendo, la c... de tu madre (esta frase la repite tres veces). ¿Tanto trabajo tenes?, hijo de p... Te puedo matar la c... de tu madre".

"Como tierra y voy a comer tierra. Hijo de p... a vos no te importa un carajo […] Sí, la voy a alquilar la casa. Y te voy a matar hijo de p...yo te mato Osvaldito, te voy a degollar", aseguró.

El sábado insistió: “El que avisa no traiciona” […] "Ya te lo expliqué 20 veces, yo la casa no la quiero alquilar. No me queda otra... estoy sin comer hace varios días. Trajiste una pizza ahí, unas prepizzas, hace cuantos días hace...". "El que avisa no traicionaaaa Osvaldito. Tenés que tener cuidado conmigo. Te voy a cortar el cuello Osvaldito. Vos no me conoces a mí, ni tres minutos. Vos Osvaldito no la vas a disfrutar. Y yo tampoco. Yo voy preso y a los 80 años, salgo. Pero vivo preso. ¿Y sabes como como? como y no cocino, no lavo. No hago nada. por homicidio voy preso piola. No voy por violín. Te mato hijo de p...Te voy a matar Osvaldito, te voy a matar. Hacé la denuncia, la c... de tu madre; te voy a cortar el cuello".

El domingo le envió la canción Matador de Los Fabulosos Cadillacs y el lunes asesinó a su hermano en plena calle.