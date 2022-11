En el día de ayer, una madre denunció en la comisaria 2 de Moreno, que su hijo fue abusado sexualmente por unos compañeros de la Escuela Numero 60 de moreno. El abuso ocurrió en el viaje de egresados que se realizó en localidad balnearia de La Lucila del Mar.

La madre de la víctima, declaro en la denuncia: "Mi hijo me contó que mientras duró el viaje sufrió abusos por parte de sus compañeros. Me dijo que una noche, dos compañeros se subieron a la cama y le colocaron su miembro en la boca mientras que otro filmaba con un celular. No fue sólo una vez, fueron varias veces. En otra noche, directamente fueron a golpearlo y se salvó porque otro lo defendió”.

La mujer se comunicó con la responsable del viaje,Alicia Nieto, para contarle lo sucedido. La respuesta de ella, fue sin mucha empatía.

“Sé lo que me comentaron los alumnos involucrados. Que quisieron hacer una broma. De muy mal gusto, por supuesto. Les llamamos la atención. Bajó ningún punto de vista lo aprobamos”, respondió Alicia y agregó: "Me imagino que está enojada. Yo también me puse así. Pero hablamos con los alumnos y nos explicaron que nada de eso pasó”.

La fiscal Alejandra Piqué, titular de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 6 de Moreno, es quien lleva la investigación del hecho y fue quien pudo conversar con la madre de la víctima y pidió una serie de medidas asistenciales para la víctima, dado que los acusados son menores de edad y son inimputables.

El foco de la investigación está puesto en el accionar de los docente, que tenían el cuidado de los menores de edad durante el viaje.