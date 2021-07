El presidente Alberto Fernández habría conseguido imponer a su candidata para encabezar la lista de postulantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, pese a las resistencias del kirchnerismo y la premisa inicial que indicaba que "las listas en provincia las arma el kirchnerismo".

El haber logrado que Tolosa Paz sea la candidata muestra otro factor a considerar. El kirchnerismo fracasó en su presión para nominar a Santiago Cafiero en ese lugar, con el fin de liberar la jefatura de Gabinete y colocar en ella a un funcionario mas cercano.

En el momento mas crucial desde el punto de vista político desde el inicio de su gestión (esto no es pandemia, no es inflación, no es precio del dólar) el presidente se habría anotado, de confirmarse la candidatura de Tolosa Paz, un tremendo triunfo en el equilibrio de poder de la coalición gobernante.