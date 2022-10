TikTok ha negado que se utilice para "apuntar" a ciudadanos estadounidenses luego de un informe de que su matriz china planeaba rastrear la ubicación de las personas a través de la aplicación para compartir videos.

Un informe de Forbes del jueves afirmó que, en al menos dos casos, un equipo con sede en China de ByteDance, el propietario de la plataforma, planeó recopilar datos de TikTok sobre la ubicación de un ciudadano estadounidense.

El presunto seguimiento de los ciudadanos estadounidenses iba a ser realizado por el equipo de auditoría interna y control de riesgos de ByteDance, dijo Forbes, que lleva a cabo investigaciones sobre la mala conducta de los empleados actuales y anteriores de ByteDance. Sin embargo, la publicación de negocios estadounidense dijo que los dos estadounidenses anónimos nunca habían sido empleados de ByteDance.

Forbes, citando material no revelado que había visto, dijo que no estaba claro si los datos de ubicación finalmente se recopilaron de los dispositivos de los usuarios. Dijo que el material indicaba que ByteDance no tenía la intención de que la información de ubicación se usara con fines comerciales, como la orientación de anuncios.

TikTok respondió a las acusaciones en una cuenta corporativa de Twitter durante la noche, diciendo que no recopila información precisa sobre la ubicación del GPS de los usuarios de EE. UU., lo que significa que “no podía monitorear a los usuarios de EE. UU. de la manera sugerida en el artículo”. Agregó que TikTok nunca se había utilizado para "apuntar" a ningún "miembro del gobierno de EE. UU., activistas, figuras públicas o periodistas".

Además de criticar la "integridad" del periodismo de Forbes, la respuesta de TikTok también dijo que cualquier uso de los recursos de auditoría interna como se alega en el artículo sería "motivo para el despido inmediato del personal de la empresa".