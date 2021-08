La actriz Thelma Fardín, que elevó la acusación contra Juan D'hartés por el delito de violación que habría ocurrió hace unos años, cuando ella era menor de edad y que generó que el actor se profugase a Brasil, para eludir a la Justicia, se indignó porque el canal Volver, repuso una serie que protagoniza D'arthes.

Fardín habló para Revista Sudestada y publicó un posteo en Instagram:

"Darthes vuelve a la televisión como si nada hubiese pasado. Canal Volver le da una nueva oportunidad a la telenovela Simona, protagonizada por el violador Juan Darthes.

Por dinero y rating se hace de todo, incluso la inclusión de abusadores. Canal Volver se atrevió a darle nuevamente reconocimiento a un abusador, a darle un espacio, una nueva lavada de cara y una segunda oportunidad. No les importó si tenía una denuncia penal, si acosó y abusó a actrices como Anita, Natalia y Calu, si violó a una menor de edad y abuso de su poder de adulto en una serie repleta de niñxs.

En noviembre de este año, Darthes tendrá el juicio en San Pablo, porque hay pruebas suficientes para acusarlo. Sin embargo, la televisión lo sigue premiando y retribuyendo incluso económicamente. Pero no nos olvidamos de tus actos, manipulación y palabras nefastas. No nos olvidamos de cómo nos pusiste cuando nos enteramos de lo que hiciste, al igual que tantos otros. No nos olvidamos del horror. No nos olvidamos que Thelma se atrevió a hablar y la trataste de loca.

No nos olvidamos del efecto que causó la denuncia para tantas mujeres, que finalmente se animaron a contar su historia. No nos olvidamos. Y tampoco vamos a dejar que lo olviden vos y tus cómplices. La revolución feminista llegó, está en las calles, en los canales, en las casas, y no incluye dar pantalla ni defender abusadores".