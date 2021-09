El candidato a diputado nacional por Juntos de la Ciudad de Buenos Aires, dio una entrevista con twitteros en una modalidad muy original y dejó conceptos polémicos. Dijo que el ex presidente Mauricio Macri no solamente no es su jefe político porque el proviene del radicalismo, sino que además estaba discutido que fuese el jefe del propio PRO.

Además, sentenció que el ex presidente uso las reservas del Banco Central para financiarse y criticó que haya cambiado tres presidente de dicha entidad.