Ya está en marcha TECweek, la semana de las tecnologías Emergentes y Creativas, que se propone posicionar a la Ciudad como capital regional de la Industria del Conocimiento. Y mañana se hará la Noche de la Innovación, un festival para vivir las últimas tendencias de la tecnología con experiencias inmersivas, arte de vanguardia, música y simuladores.

“La Noche de la Innovación de TECweek nos va a reunir a todos los que soñamos y trabajamos para tener una Ciudad abierta al mundo. Buenos Aires es una cuna de talentos y nuestros principales recursos son la creatividad y la innovación, son el litio de nuestra Ciudad”, dijo anoche el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante el Tent Creator Summit, la primera conferencia de la industria de los creadores de contenido que reúne a marcas, managers, agencias, ejecutivos de plataformas y más de 1.000 creadores de contenido. El encuentro que también forma parte de TECweek se hizo en la Usina del arte y participaron referentes de YouTube, Meta, TikTok, Olga, LuzuTV y Blender, entre otros.

TECweek se desarrollará hasta el 2 de noviembre en sedes porteñas como el Parque de la Innovación, el Palacio Libertad y la Usina del Arte, entre otras. Entre conferencias y encuentros para el desarrollo colaborativo sobre videojuegos (hackathones), criptomonedas y educación digital, Buenos Aires se convertirá en el epicentro de las ideas que cambiarán al mundo. En la apertura participaron representantes de empresas como META, TikTok, Youtube y Space AI.

Y la Noche de la Innovación es el evento abierto al público que se propone descubrir el lado más humano de la tecnología a través de actividades interactivas y experiencias en un entorno que invita a la participación y el asombro. Se hará mañana desde las 19 en el Parque de Innovación y habrá un escenario central donde tocarán Zuker, Cata Spinetta, Juana Molina y Nico Sorín con Piazzolla electrónico, entre otros.

Además:

▪️En la Galería Tech habrá una muestra innovadora de artistas argentinos como “La vida secreta de las flores” de Julieta Tarraubella, y “Genoma Eva” y “Andamios” de Marta Finkelstein.

▪️El “Silent show”, una experiencia inmersiva con auriculares individuales acompañado de un espectáculo audiovisual de gran impacto interpretado por Ramiro Jota, Javier Medialdea y Jorge Crowe.

▪️Habrá 20 artistas itinerantes en distintas áreas del parque e irán interactuando con el público.

▪️En el domo de la zona inmersiva habrá dibujo interactivo tec y en el Domo simulador un Festival no Convencional que presentará la reversión de “Open Score”, una de las piezas pioneras en la relación arte-tecnología en el mundo (1966).

▪️En el domo Aula 1 estará BOTI, un tótem con preguntas y respuestas: quienes participen se podrán sacar una foto que les llegará por mail.

▪️El Domo Aula 2 será la sede para el BA Gaming, un espacio que replica un Gaming Lab para que las personas puedan vivir la experiencia como si fueran a uno de la Ciudad. Y un juego en formato trivia con preguntas, juegos de fútbol, fichín y flipper.

▪️Otras experiencias sensoriales: “Beatmaker Experience|Immersive Environment Music” con distintos beats y efectos lumínicos autorítmicos; “Kinect Illumination| Make The Force Be With You” que transporta al futuro de la iluminación; “Funny Make up” en donde el público podrá elegir entre distintos maquillajes; y “Motion slices Crafting Visual Dynamics”, un trackeo de movimiento para generar efectos visuales.

Será una noche única para vivir desde adentro la tecnología y sus innovaciones, con especialistas en cada materia y propuestas para toda la familia. “Lo más importante que tenemos son los emprendedores y el sector privado, las empresas de tecnología y las startups. Si articulamos todo esto con lo público, tiramos todos juntos para el mismo lado. Y es maravilloso porque en un punto es como la física, cuando todas las fuerzas se orientan en el mismo sentido, el resultado es transformador”, expresó Jorge Macri.

Con Tecweek la Ciudad refuerza su compromiso de impulsar la colaboración público-privada y a Buenos Aires como capital tecnológica.

La agenda completa de Tecweek está disponible en Descubrir BA y también a través de Boti , el asistente virtual de la Ciudad.