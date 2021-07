Sol Llobet, es de Bariloche, tiene 24 años y vive en Buenos Aires desde los 19. Antes de cantar, a modo de presentación, pasaron un video en que cada concursante se presenta: “Mi papá tocaba mucho la guitarra, era músico, pero se dedicaba a ser piloto. Empecé a cantar con él. Cantábamos en casa, cuando él siempre tocaba la guitarra y yo me acercaba. Cuando tenía 6 años falleció en un accidente junto con un hermanito”, dijo y emocionó a todos.

Después de su interpretación (hermosa) de un tema de Adele, los cuatro jurados se dieron vuelta para darle su aprobación. “Creí que no se iba a dar vuelta ninguno, tenía mucho miedo. La sentí desde el corazón porque canto desde ese lugar”, dijo Sol.

Lali Espósito le dijo que: “Vos sos de otro lado, yo soy de Buenos Aires, pero soy de un rincón de Buenos Aires. Y cuando uno es de otro lado, de lejos, donde no hay ningún tipo de posibilidad cercana, eso se siente. Yo soy de un barrio del sur y nadie en mi familia tenía acceso a nada, mi madre me inculcó la música, y de a poquito, con un poco de suerte y un poco de garra, me fui ganando un espacio. Así que cuando te veo a vos, me veo ahí, con mi sueño. Yo estoy sentada acá, pero no significa nada, porque esta carrera es muy cambiante”.

Sol tuvo que elegir un equipo. “Elijo a Lali. Desde Rincón de luz que te veo, no podía no elegirte”, dijo Sol. “¡Bienvenida al Team Lali! Vamos a trabajar duro, vamos a brillar”, le dijo la estrella y le dio una campera de jean con su logo en la espalda.