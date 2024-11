Para el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el fallecimiento del subteniente Matías Ezequiel Chirino (22) durante el inicio de su carrera militar se consideró un caso de "abandono de persona en concurso con el delito de abuso de autoridad". El tribunal condenó a seis oficiales y absolvió a otros tres por el incidente ocurrido el 19 de junio de 2022 en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, Corrientes.

Una pena de 8 años fue impuesta a los ex capitanes Rubén Darío Ruiz (37) y Hugo Reclus Martínez Tarraga (36); los ex tenientes Darío Emmanuel Martínez (33) y Exequiel Emmanuel Aguilar (33); el ex subteniente Facundo Luis Acosta (28) y el ex capitán Claudio Andrés Luna. El tribunal determinó que estos individuos habían cometido el delito de "abandono de persona" en perjuicio de Chirino y "abuso de autoridad" contra otros dos oficiales.

Por otro lado, la ex oficial Claudia Daniela Cayata (36) y el ex teniente Franco Damián Grupico (28), a quienes se les había atribuido una participación secundaria, fueron absueltos. Asimismo, el ex subteniente Gerardo Sebastián Bautista (33), acusado de "homicidio", fue absuelto.

El fiscal Carlos Schaefer expresó su intención de apelar el fallo y mostró sorpresa por la calificación legal del tribunal. "No se tuvo en cuenta que acá hubo un homicidio", declaró al finalizar el juicio.

En sus palabras finales ante los jueces, los acusados mantuvieron su inocencia y ofrecieron sus condolencias a la familia Chirino. "Tengo una angustia que me va a acompañar toda la vida", afirmó Luna. "No soy un asesino", declaró Martínez Tárraga, mostrando una foto de su hija de tres años y comentando: "Me está esperando en casa. Todos los días me dice 'papá, falta poquito para que llegues'".

Según la acusación, se confirmó que dentro del quincho de oficiales y sus alrededores, los acusados "prevaliéndose de la autoridad que tenían (...), en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas Matías Ezequiel Chirino, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza, les impartieron órdenes arbitrarias y maltratos".

"Con el estómago vacío, los obligaron a beber alcohol en exceso, ofreciéndoles copas, una de ellas con vino y abundante sal, bajo la orden 'tome, tome', hasta que perdieron el conocimiento. Además, les exigieron colocarse ropa de verano con temperaturas de entre dos y cuatro grados y sumergirse en la piscina del casino de oficiales, cuya agua estaba sucia", detalló el fiscal. Chirino, Chaile y Meza fueron a descansar en colchones colocados en el suelo. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, un oficial de guardia inspeccionó el área de dormitorios y encontró a Chirino tendido sobre un colchón en el piso, sin signos vitales.

Chirino fue trasladado de urgencia al Hospital de Paso de los Libres, donde fue confirmada su muerte por broncoaspiración alimentaria. Las pruebas revelaron que tenía 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre.