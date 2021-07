Hace minutos nada más, se produjo el lanzamiento oficial del vicejefe de gobierno porteño como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Diego Santilli, acompañado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes del espacio, muchos de los cuales integrarán su lista.

Santilli dio su discurso en el Club Hípico platense: "Hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy dificil, lleno de angustia, un momento de oscuridad, siento el dolor de la gente en la calle", dijo el ahora candidato.

"Hoy en la Argentina la realidad le ganó al relato, 6 de cada 10 chicos viven en la pobreza, en el último año cerraron 90.700 comercios, 42.100 pymes, casi 200.000 se quedaron sin trabajo. Lo importante es que esta realidad la podemos cambiar. Tenemos una inmensa oportunidad, tenemos que encontrar ese camino, los argentinos estamos hartos de no poder cambiar o no poder soñar con más seguridad, más trabajo, menos pobreza, queremos decir basta, así no va más", aseguró Santilli.

En el evento, no faltó Graciela Ocaña, quien lo secundaría en la boleta, y quien también se dirigió a los presentes: "En el ultimo año y medio hemos sufrido las consecuencias de un gobierno de falta de gestión, con avance contra las libertades, contra la justicia, contra las instituciones, nos han dicho que muchas de las cuestiones que estamos sufriendo, que somos más pobres y tenemos menos esperanza, tienen que ver con la pandemia, pero no es así, tienen que ver con la mala gestión del gobierno nacional y provincial", dijo la "Hormiguita".

Entre el auditorio estaban Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto, Jorge Macri, el intendente local Julio Garro, y los jefes comunales del PRO, aliados a Larreta: Néstor Grindetti de Lanús y Diego Valenzuela de Tres de Febrero.

Mauricio Macri saludó el lanzamiento desde Suiza, donde se encuentra varado, mientras que María Eugenia Vidal, candidata del mismo espacio pero en la CABA, lo saludó por redes sociales.

Santilli deberá enfrentar en la primaria de Juntos, a la lista del radicalismo, que encabezará el neurocientífico Facundo Manes y que integrarán además los peronistas Emilio Monzó y Joaquín De La Torre, y la titular del GEN, Margarita Stolbizer.