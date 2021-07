No es habitual en la política de estos tiempos, que un profesional de semejante magnitud se lance a la política, una actividad que, por su propia naturaleza y por obra y gracia de los propios políticos, suele sepultar los prestigios ganados en otras áreas.

Pero todavía hay quienes creen que vale la pena correr el riesgo y Facundo Manes es uno de ellos. No es que no lo pensó, fue parte de sus cavilaciones los últimos años, pero hoy confirmó mediante un video que subió a la red social Twitter, que competirá en las próximas elecciones.

"En este contexto tan crítico, la pregunta no es quien se involucra, sino como hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros. Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina, tenemos un dolor común, necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas, y vamos a estar hasta el final", sentenció Manes en el video en que anunció su postulación.

Resta saber como se definirá la interna de Juntos por el Cambio. Si habrá una lista de unidad con Manes a la cabeza, o si deberá ir a primarias con un político, por ahora, presuntamente, Diego Santilli, representando los intereses de Horacio Rodríguez Larreta.

Manes es una prueba de fuego. Para los electores y para los políticos. Para los electores porque definirá la capacidad de votar por alguien que viene de las ciencias y la academia y no por "políticos profesionales" (espantoso y contradictorio término a estas alturas); y para los políticos porque exhibira si ante semejante candidato, amañan, trampean y socavan, como es su costumbre.

Bienvenido Facundo Manes.