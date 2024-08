Alberto Fernández insiste: "Estoy acusado de algo que no he hecho" El expresidente reiteró que "No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer". Indicó que su defensa no se basará en declaraciones a la prensa, sino que buscará probar su inocencia ante la justicia, y sugirió que a Yáñez la "incentivaron" a denunciarlo.