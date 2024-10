"El partido no reunía las condiciones para jugarse hoy (por este jueves), eso está claro, pero las decisiones las toma el árbitro. Para el espectáculo... No se podía jugar. Hicimos lo que pudimos, pero las condiciones del campo no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Era jueves, se podía jugar viernes. Cuando no se puede jugar, no se puede jugar...".

El análisis: "Tuvimos varias situaciones bastante claras, ellos tiraron bastante desde afuera del área y jugaron largo por el tipo de jugadores que tienen: el partido estaba más para sus características de juego y jugadores".