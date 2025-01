El Ínterin "Se corta la luz porque no hubo inversión en el sector para atender la demanda" "No recuerdo un verano que no haya habido cortes de luz en los últimos 15 años. Estas cosas pasan en todos los países, pero las condiciones para invertir en el sector son especiales. El kirchnerismo quiso transferir recursos del sector energético para hacer política, y las consecuencias las estamos pagando", postuló Emilio Apud, exsecretario de Energía.