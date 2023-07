-“Me vengo preparando hace muchos años para este gran desafío y estoy convencido de que vamos a sacar a la Argentina adelante. Yo tengo vocación pública, siempre me encantó la política y el gobierno, desde chiquito. La heredé de mi padre, que era dirigente desarrollista. Además, soy ahijado de don Rogelio Frigerio, así que desde chiquito tengo inclinación por lo público. Y fui avanzando en la carrera. La experiencia es muy importante en cualquier ámbito de la vida y más en el gobierno en una situación crítica como la que atraviesa la Argentina. Yo tengo muchos años de liderazgo de equipo, de construcción de equipos. Y no creo en los líderes mesiánicos, carismáticos que pueden resolver todo solos”.

“Con Gerardo Morales ya veníamos hablando, lo de Jujuy no incidió. Lo que sucedió en Jujuy es una muestra más del kirchnerismo intentando frenar los cambios como sea, con la violencia. Morales se plantó con mucho temple, con mucho equilibrio para evitar por ejemplo que los violentos quemaran la Legislatura de la provincia. Una muestra más de la firmeza que ya había demostrado al enfrentar a la organización de Milagros Sala, la Tupac Amarú que había armado un Estado paralelo en Jujuy”.

-“Vamos a avanzar en los cambios que necesita la Argentina, en la educación pública, en la seguridad, en bajar la inflación. Ninguna amenaza nos va a frenar. Te lo digo con la autoridad de que yo gobierno la provincia de Buenos Aires y hemos hecho una transformación enorme que todos ven y valoran. Y tengo enfrente al kirchnerismo, que un día me cerró los escuelas, otro día nos sacó plata de la coparticipación, que hace manifestaciones en las calles, me trabaron el ingreso de las pistolas Taser, me frenan obras… así y todo hemos transformado la ciudad. A mí me toca gobernar, y gobernar es decidir todos los días. Y no nos han frenado”.

-“Tenemos tres pilares que son lo más importante de la campaña: la revolución del trabajo, la revolución de la educación y la revolución de la seguridad para recuperar la paz, porque hoy el argentino tiene miedo de salir a la calle porque hay zonas del país tomadas por las mafias de la droga”.

-“(Con Patricia Bullrich) somos parte de Juntos por el Cambio, por lo que tenemos una visión común acerca de hacia dónde queremos ir y por eso somos parte del mismo espacio. Con ella tenemos una diferencia, yo diría, en el cómo, y el cómo hace la diferencia entre lograr las cosas o no lograrlas. Y ahí es donde yo cuestiono que si uno dice que si gana impone su voluntad al resto, por más que gane por un voto, yo no creo en eso. Y no es solo que yo no creo, sino que la historia de la Argentina demuestra que ese no es el camino. Eso no ha funcionado”.

-“El cambio vale si le cambiamos la vida a la gente”.

-“Yo no dije que el modelo Macri fracasó. Lo que dije fue que los cambios que no se mantienen en el tiempo y muchas de las cosas que él dispuso volvieron para atrás. Y eso no sirve. También dije, y quizás de ahí vino la asociación, que la Argentina de las peleas, de las agresiones, de las antinomias, de los enemigos ya fracasó, no va más. No sigamos tropezando con la misma piedra”.

-“Luis Juez hizo la mejor elección que hizo JXC para gobernador en la historia. Yo fui el dirigente que más veces fue a apoyarlo a Juez e hizo una gran elección. Lo que no cambia es lo que piensa: para cambiar la Argentina y para ganarle al kirchnerismo hay que construir una Argentina muy amplia, con presencia en el Congreso para aprobar las leyes que son necesarias para combatir la inseguridad, para mejorar la educación”.

-“La provincia de Buenos Aires tiene la importancia de ser la más grande, con 35% de la población nacional. Pero en una Argentina federal, todas las provincias son importantes. En cuanto a Buenos Aires, Diego Santilli es el único candidato a gobernador que puede demostrar resultados que consiguió en materia de seguridad. Por eso es el mejor candidato y el mejor futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

-“La unidad está garantizada, no hay dudas. Venimos trabajando juntos en equipo dentro de Juntos por el Cambio y así va a seguir siendo”.