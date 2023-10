Se presentaron en México, en una audiencia pública ante la Cámara de Diputados, dos supuestos cuerpos de extraterrestres. El encargado de realizar la exposición fue el periodista y ufólogo -estudio de los fenómenos asociados a los OVNIs- Jaime Maussan.

Durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados, Maussan aseguró que los seres "no humanos" fueron hallados en Perú durante el año 2017 y se encuentran disecados.

El ufólogo lleva décadas investigando fenómenos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), y expresó: "No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta".