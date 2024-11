Una familia estadounidense fue rescatada tras quedarse varada en Neuquén en un vehículo sin comida. Ocurrió en la Ruta Provincial 53. La familia, compuesta por una pareja y su hijo, se encontraba realizando turismo en la región cuando, tras enfrentarse a condiciones adversas en el camino, se atascó con su vehículo en una pendiente cubierta de barro. A pesar de la situación, lograron sobrevivir tres días sin comida.

El camino se encontraba en un estado crítico debido a las lluvias recientes. La familia había planeado visitar el Salto del Agrio y luego continuar su viaje hacia Ushuaia, pero se encontraron atrapados en una zona rural cordillerana, a varios kilómetros de Barrancas, que es la localidad más cercana.

Naomi Sánchez, segunda jefe de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, explicó que, a pesar de las difíciles condiciones del camino, la familia decidió continuar su recorrido. Tras tres días sin alimento, fueron rescatados gracias a un alerta satelital que permitió a las autoridades tomar conocimiento de su situación. Utilizando un equipo de comunicación satelital, pudieron enviar su localización exacta a un familiar en Estados Unidos, quien contactó a las autoridades locales.

El comisario Raúl Olave, de la Comisaría 45 de Barrancas, indicó que el aviso recibido desde el Centro de Operaciones Policiales (COP) fue crucial para el rescate. No obstante, la familia no contaba con teléfonos celulares, lo que complicó la comunicación directa, pues los turistas no entendían castellano y los efectivos no entendían inglés. Sin embargo, gracias a la intervención de un familiar que hablaba español, se pudieron proporcionar instrucciones precisas para garantizar su seguridad.

El operativo de rescate se llevó a cabo el martes por la mañana, involucrando a personal de la policía, bomberos y rescatistas locales. Finalmente, tras proporcionar alimentos y asistencia a la familia, el equipo de rescate utilizó herramientas adecuadas para desenterrar el vehículo. El comisario advirtió sobre los peligros de transitar por caminos en mal estado, mencionando que el área en la que se encontraban se conoce como "Los Barros Malos", un tramo reconocido por su difícil acceso durante condiciones climáticas adversas.