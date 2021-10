Lanzada en 2013 con la intención de revolucionar tanto el periodismo en línea como el periodístico, la startup estadounidense ganó rápidamente estatus y crédito por su enfoque serio y su equipo diverso.

Pero este fin de semana, la historia de Ozy terminó, a pesar de una reputación inicial que se había beneficiado de los vínculos con los principales nombres de la radiodifusión, entre ellos Oprah Winfrey, la ex presentadora estadounidense de la BBC Katty Kay y Jana Bennett, en un momento entre las mujeres más poderosas de Gran Bretaña. televisión.

Después de vergonzosas revelaciones la semana pasada sobre una presentación falsa a los funcionarios de Goldman Sachs dada por uno de los fundadores de Ozy, las paredes se derrumbaron. Kay, que había dejado la BBC en junio después de una asociación de 30 años para unirse a Ozy, tomó la decisión de renunciar. El viernes, la organización cerró formalmente, dejando a los inversores y contribuyentes asombrados por el tamaño de la brecha entre las proyecciones de Ozy de su propio éxito y las cifras de audiencia y las realidades ahora reveladas.

La empresa con sede en California, fundada por los exalumnos de Harvard y ex empleados de Goldman Sachs Carlos Watson y Samir Rao, ha anunciado que ha dejado de operar, pero no ha dado razones. Una declaración enviada por correo electrónico de la junta de Ozy enviada el viernes la calificó como una empresa con muchos "periodistas de clase mundial y profesionales experimentados a quienes debemos una tremenda gratitud". Dijo que fue “con el corazón más apesadumbrado que debemos anunciar hoy que estamos cerrando las puertas de Ozy”.

La medida se produjo menos de una semana después de que el New York Times planteó preguntas sobre sus afirmaciones de tener millones de espectadores y lectores, y analizó su posible culpabilidad en un fraude de valores. El impactante informe provocó varias desviaciones además del de Kay, y desencadenó una investigación interna después de que los inversores expresaron su preocupación.

El jueves, Marc Lasry, el multimillonario de los fondos de cobertura que había sido nombrado presidente de Ozy el mes pasado, renunció, citando la necesidad de alguien con más experiencia en gestión de crisis e investigaciones.

La historia del New York Times afirmaba que el director de operaciones de Ozy, Rao, se había hecho pasar por un ejecutivo de YouTube en una llamada con Goldman Sachs mientras intentaba recaudar dinero.

Alex Piper, el jefe de programación sin guión de YouTube Originals, debía participar en una llamada de Zoom con el equipo del banco de inversión, que en el último minuto se cambió a una conferencia telefónica.

Luego, según el informe del periódico, una voz que decía ser la de Piper pasó a asegurar a los banqueros que a Ozy le estaba yendo bien en YouTube. Según el informe, pocos días después Watson se disculpó con Goldman Sachs, diciendo que la voz en realidad había pertenecido a su socio, Rao. Watson, quien también presentó un podcast con Kay llamado Cuando Katty conoció a Carlos para el Servicio Mundial de la BBC, pasó a atribuir el extraño incidente a una crisis de salud mental.

"Samir es un colega valioso y un amigo cercano", dijo Watson, y agregó: "Estoy orgulloso de haberlo apoyado mientras luchaba, y todos estamos contentos de verlo prosperar nuevamente".

En un comunicado, el entonces presidente de Ozy, Lasry, dijo que se le había informado a su junta sobre la llamada telefónica y apoyaba la forma en que se manejó. "El incidente fue un hecho único y desafortunado, y Carlos y su equipo mostraron el tipo de compasión que todos desearíamos si alguno de nosotros enfrentara una situación difícil en nuestra propia vida".

El artículo del New York Times también hizo preguntas sobre si Ozy estaba inflando el tamaño de su audiencia. Watson había afirmado en un tuit que tenía 25 millones de suscriptores al boletín, pero el periódico dijo que menos de 500.000 personas visitaron el sitio web de Ozy en junio y julio, según datos almacenados con el analista de medios Comscore.

Watson, quien ganó un Emmy en la categoría de discusión y análisis de noticias el año pasado por el programa OWN Spotlight: Black Women OWN the Conversation , que presentó en Oprah Winfrey Network, dejó de presentar un documental en la entrega de premios Emmy el miércoles por la noche.