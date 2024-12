Bravo.Continental Sesión del Senado que expulsó a Kueider: "Un chat no es el modo de realizar un traspaso presidencial" "El primer argumento del abogado de Kueider es atendible: no se le dio el derecho de defensa. Pero , al parecer, el amparo pedido se basa en que Villarruel no debió presidir la sesión porque Milei estaba de viaje. Me parece muy endeble, ella no estaba a cargo de la presidencia hasta que firmó el acta, cerca de las 19", explicó Félix Lonigro, abogado constitucionalista.