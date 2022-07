Quién era el conductor que robó un auto y se estrelló contra un camión en la Panamericana

El conductor del Volkswagen Vento negro que era perseguido por personal de la policía bonaerense y chocó contra un camión detenido en la banquina del ramal Campana de la autopista Panamericana, a la altura de Tigre, tenía 25 años y antecedentes penales por delito de robo y tenía una condena de prisión en suspenso. Se trata de una de las tres víctimas mortales del siniestro.

Así lo informaron a La Nación fuentes de la policía bonaerense. El conductor del vehículo fue identificado por los informantes como Joel Galván, de 25 años y conocido por el alias de Gordo. Sebastián, otro de los testigos que declaró esta mañana, aseguró que el Vento se lo habían robado a punta de pistola a su padre días atrás, a quien que lo maltrataron y le dejaron a pie.

Bajo la misma línea, Daniela, la madre de Malena Chiocconi, una de las víctimas del impactante accidente, habló con los medios sobre la situación y el vínculo entre su hija y Galván.

La mujer contó que la joven había aceptado salir con un chico al que acababa de conocer y que todo se desarrollaba con normalidad hasta que recibió el desesperado mensaje de su hija cerca de las 4.30. También afirmó ignorar quiénes eran los ocupantes del Volkswagen Vento en el que viajaba Malena, a quien dijo que no la dejaban bajarse del vehículo.

"Tipo 4.33 de la mañana me manda un mensaje en el que me dice: ‘Mamá, estoy llorando, nos está persiguiendo la Policía’. Luego me marca la ubicación, que es en este lugar... justo en el peaje. Por eso yo vengo", declaró la mujer.

Además, Daniela reiteró que es fundamental qué generó el accidente y si la Policía disparó una bala de goma hacia el auto que podría haber pinchado una de las ruedas del vehículo.

El choque

Por ahora, fuentes policiales confirmaron que la fatal persecución de esta madrugada se inició cuando, en Bancalari, la Policía trató de identificar al Vento, pero el conductor “hizo caso omiso y se fugó” con Malena y otros dos ocupantes a bordo. Esto derivó en un operativo que comenzó por colectora y luego se trasladó a la autopista Panamericana, donde a la altura de Henry Ford, el joven perdió el control por causas que aún no fueron determinadas e impactó contra el camión.

Se detalló que el único sobreviviente fue un menor de 16 años al que el personal de emergencias trasladó al hospital de Pacheco, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Don Torcuato e interviene en el caso el doctor Cosme Iribarren, quien estuvo presente en la escena y ordenó las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.