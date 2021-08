La actriz y conductora Florencia Peña no pudo presentarse hoy encabezar su programa en Telefé, debido al mal estado emocional en que se encuentra después de haber sido objeto de múltiples agresiones por su visita al presidente Alberto Fernández en la Quinta presidencial de Olivos.

La conductora, si bien llegó hasta los estudios prefirió retirarse porque no se encontraba en condiciones anímicas de llevar adelante el programa. Marcelo Polino se hizo cargo de poner al aire el envío y explicó que Florencia atraviesa días difíciles relacionados con tales agravios.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, dijo Polino.

Nancy Pazos, panelista del programa expresó que esto "tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados. Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”, sentenció.

Lo cierto es que en sus cercanías dicen que Peña está muy bajoneada y su entorno está pensando en que sería mejor darle un descanso de unos días.